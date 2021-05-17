Германская экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена опротестовать решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) о немедленном исполнении разрешения на укладку труб для «Северного потока — 2» в водах ФРГ.
Германская экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена опротестовать решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) о немедленном исполнении разрешения на укладку труб для «Северного потока — 2» в водах ФРГ.
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