Украина подписала соглашения со Всемирным банком о выделении около $600 млн

Соглашения со Всемирным банком, предусматривающие выделение Украине почти $600 млн, подписало правительство киевских властей, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 4 ноября в своем Telegram-канале.
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