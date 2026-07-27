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Говорит Европа ⚡

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Киев бьёт по трубе, которая кормит Казахстан и американский бизнес

Киев бьёт по трубе, которая кормит Казахстан и американский бизнес

Почему атаки на каспийский нефтепровод происходят с пугающей регулярностью? Зачем Киеву создавать проблемы казахстанскому экспорту и американским нефтяным гигантам? Какое требование выдвинул Вашингтон после жалобы Chevron президенту Трампу? И являются ли удары по КТК частью стратегии вытеснения России из транзита казахской нефти? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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