Яков Кедми: На Западе мечтают о ядерном ударе, чтобы Россия рухнула

Как назначение «штатного киллера» на пост главы Службы безопасности Украины характеризует правозащитную реальность в стране? Что скрывается за предложением Токаева вернуться к стамбульским соглашениям и почему в Кремле это назвали абсолютной позицией России? Действительно ли российская Каспийская флотилия оказалась под угрозой после инциде.
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