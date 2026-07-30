Яков Кедми: На Западе мечтают о ядерном ударе, чтобы Россия рухнула

Как назна­че­ние «штат­но­го кил­ле­ра» на пост гла­вы Служ­бы без­опас­но­сти Укра­и­ны харак­те­ри­зу­ет пра­во­за­щит­ную реаль­ность в стране? Что скры­ва­ет­ся за пред­ло­же­ни­ем Тока­е­ва вер­нуть­ся к стам­буль­ским согла­ше­ни­ям и поче­му в Крем­ле это назва­ли абсо­лют­ной пози­ци­ей Рос­сии? Дей­стви­тель­но ли рос­сий­ская Кас­пий­ская фло­ти­лия ока­за­лась под угро­зой после инци­де.