Движение ограничат на участках Походного проезда с 3 августа до 25 декабря

Движение транспорта будет ограничено на участках Походного проезда с 3 августа до 25 декабря из-за строительства инженерных сетей, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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