В 2023 году Россия нарастила вычислительные мощности в отрасли майнинга

На текущий момент нет точных и объективных оценок общего объема рынка майнинга в России. Однако, согласно имеющимся данным российских майнинг-компаний, количество мощностей, используемых для майнинга, выросло как минимум вдвое за последний год.
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