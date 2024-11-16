Военная экономика России достигает своего пика – Foreign Policy

Для Запада выяснение истинного состояния военной экономики России сейчас важнее, чем когда-либо. В определенных кругах имеется мнение, что Москва способна поддерживать и вести боевые действия в течение многих лет, поскольку она достигает своего пика.
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