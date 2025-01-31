Сбежавший из России актер Кирилл Сафонов признался, что ему сложно в Израиле

Артист учит иврит и пытается сниматься в местном кино. Российский актер Кирилл Сафонов после начала спецоперации на Украине сбежал в Израиль и до сих пор находится там вместе с супругой, певицей Сашей Савельевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии