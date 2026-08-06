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Как копеечный пакет из супермаркета может обернуться штрафом в 3000 рублей или арестом

Как копеечный пакет из супермаркета может обернуться штрафом в 3000 рублей или арестом

Привычка уносить из супермаркета рулоны бесплатных фасовочных пакетов или «забывать» оплатить фирменный пакет на кассе самообслуживания все чаще приводит к неприятностям.

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