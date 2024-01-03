Израиль хочет «добровольно переселить» палестинцев в Конго

Правящая в Израиле коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху осуществляла тайные контакты с представителями Конго для обсуждения приема тысяч мигрантов из Газы в рамках «добровольного переселения» жителей анклава.
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