12 апреля в 10:00 мск начнется Всероссийский космический диктант

12 апреля в 10:00 по московскому времени стартует Всероссийский космический диктант. Участникам будет предложено ответить на вопросы, посвященные биографии выдающихся отечественных космонавтов, их работе на орбите и исследованию планет.
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