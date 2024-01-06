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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» изучает трансферный рынок в поисках нападающего

«Барса» изучает трансферный рынок в поисках нападающего

По данным Relevo, cпортивный директор «Барсы» Деку изучает трансферной рынок и пытается найти форварда, который смог бы в перспективе заменить 35-летнего Роберта Левандовского.

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