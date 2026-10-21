Арбитражный суд Орловской области встал на сторону ресурсоснабжающей организации АО «РИР ЭНЕРГО» (филиал «Орловская генерация») и обязал компанию «Медиа Траст Орёл» убрать массивный светодиодный рекламный экран над подземной тепломагистралью в районе торгового центра «Европа».
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