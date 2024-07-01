Нидерланды заявили о готовности экспортировать на Украину 24 истребителя F-16

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в понедельник, 1 июля, заявила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину, первые из которых будут отправлены в скором времени, – сообщают местные СМИ.