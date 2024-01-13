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Церковный праздник Обрезание Господне: что можно делать, а чего нельзя 14 января

Церковный праздник Обрезание Господне: что можно делать, а чего нельзя 14 января

Церковный праздник Обрезание Господне: что можно делать, а чего нельзя 14 января Татьяна Орлонская В соответствии с еврейской традицией, на восьмой день после рождения каждого младенца проводится обрезание.

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