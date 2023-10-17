Куда сходить: интересные мероприятия 18 октября в Крыму

КОНЦЕРТ Крымская астрофизическая обсерватория (Бахчисарайский район, пгт Научный) «Выступление человека-оркестра», 6+ 18 октября, 19:00 В пространстве Крымской астрофизической обсерватории даст композитор и музыкант из Таганрога Андрей Ясинский.
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