Правительство предложило новые меры сдерживания цен на бензин

Александр Терехов

Мандагеры удавятся если их заставить фиксировать или снижать цены. Такое поведение цен в РОссии не в ходит в алгоритм управления экономикой страны. Здесь все основано на инфляции(да пофиг как называть безудержный рост цен) и эти нетоварищи в принципе не пойдут на такие уступки.