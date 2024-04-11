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Правительство предложило новые меры сдерживания цен на бензин

Правительство предложило новые меры сдерживания цен на бензин

Кабмин обсуждает комплекс новых мер по сдерживанию цен на бензин и дизельное топливо в сезон высокого спроса, пишет РБК со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера РФ Александра Новака от 2 апреля и источники.

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Комментарии
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Александр Терехов
Мандагеры удавятся если их заставить фиксировать или снижать цены. Такое поведение цен в РОссии не в ходит в алгоритм управления экономикой страны. Здесь все основано на инфляции(да пофиг как называть безудержный рост цен) и эти нетоварищи в принципе не пойдут на такие уступки.
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