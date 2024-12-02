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Сперцян о 0:3 от «Спартака»: «Не скажу, что все прям было плохо. Были моменты при 0:0, «Краснодар» пропустил очень простые мячи» 

— Очень тяжелый матч. Что не получилось? — Бывают такие игры, не скажу, что все прям было плохо. Были моменты при счете 0:0, мы пропустили очень простые мячи.

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