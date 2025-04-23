В Новосибирске по нацпроекту отремонтировали школу №84, бывшую военным госпиталем

К работам приступили год назад в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, вошедших с 2025 года в структуру федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».
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