Представитель «Уралвагонзавода» рассказал о новых модификациях танка Т-90М

На выставке вооружений IDEX-2025 представлен танк Т-90М «Уралвагонзавода», оснащенный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и защитными конструкциями и доработанный с учетом опыта специальной военной операции (СВО).
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