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В Новосибирске ночью Renault Megane перевернулся и врезался в столб

В Новосибирске ночью Renault Megane перевернулся и врезался в столб

В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель, его доставили в больницу.В Новосибирске в ночь на понедельник, 30 октября, водитель автомобиля Renault Megane во время движения перевернулся и врезался в столб.

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