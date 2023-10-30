В Новосибирске ночью Renault Megane перевернулся и врезался в столб

В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель, его доставили в больницу.В Новосибирске в ночь на понедельник, 30 октября, водитель автомобиля Renault Megane во время движения перевернулся и врезался в столб.
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