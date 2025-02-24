Вестник родимых болот Даже и не знаю, как можно сейчас объяснить судьбу Украины и украинцев без мистики, без Гоголя, без разных горних вещей, без религиозного, так сказать, фактора.
«Иван, ты шо, обидився?»
Комментарии
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Владимир Сабакарь
Господь ? Вы верите? Наши парни разбираются и в том числе своими жизнями оплачивают, а если бы Господь захотел, то давно бы разобрался...
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4 час.
Mikhail
не пользовался этой фиговиной никогда
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1 час.
M
Mikhail
Еще Генри Форд говорил - необходимо изолировать 59 богатейших еврейских семейств и ВСЕ ВОЙНЫ ПРЕКРАТЯТСЯ
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1 час.
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