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«Иван, ты шо, обидився?»

«Иван, ты шо, обидився?»

Вестник родимых болот Даже и не знаю, как можно сейчас объяснить судьбу Украины и украинцев без мистики, без Гоголя, без разных горних вещей, без религиозного, так сказать, фактора.

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Комментарии
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Владимир Сабакарь
Господь ?  Вы верите? Наши парни разбираются и в том числе своими жизнями оплачивают, а если бы Господь захотел, то давно бы разобрался...
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4 час.
Mikhail
не пользовался этой фиговиной никогда
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M
Mikhail
Еще Генри Форд говорил - необходимо изолировать 59 богатейших еврейских семейств и ВСЕ ВОЙНЫ ПРЕКРАТЯТСЯ
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