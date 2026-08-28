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Сибирякам назвали лучшее время копать картошку в аномально жарком 2026 году

Сибирякам назвали лучшее время копать картошку в аномально жарком 2026 году

У сортов среднего и позднего сроков созревания надо смотреть на ботву, предупредил эксперт Агроном назвал точный срок уборки картофеля в этом аномально жарком году, пишет VN.

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