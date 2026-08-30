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Сегодня Виктории Агалаковой исполняется 30 лет

Виктория Андреевна Агалакова родилась 30 августа 1996 года в Санкт-Петербурге. За годы своей карьеры она зарекомендовала себя как актриса театра и кино, принимая участие в различных постановках и кинопроектах.

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