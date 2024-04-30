Опасность евродеградации

МГ

Малик Гумеров

"А граждане, слепо копирующие запад," - Баранами тоже , взращивают через власти ! Через представителей власти затаскивают и насаждают технологии оболванивания умов и манипулирования ... ! В России допускает и насаждает эти технологии геноцида представители власти , элитка , ... как холопы лижущие задницы своим импортным хозяевам ! Если министр образования своей главной задачей видит - воспитание грамотных потреблядей .... ! Дети как глина , из них хоть кого можно воспитать - недочеловеков , нелюдей ... ! Уже 30 лет наших детей воспитывает враг ! (хочешь победить народ - воспитай его детей - 30 лет идет война за умы !). ------------------------------------------- Власть продажная и его обязанность обслуживать хозяина страны - прозападную буржуазию(они захватили власть в России в 90-е). А буржуазия - дерьмо всплывшее в мутной воде 90-х ! И чтобы выжить - им нужно тупое деградировавшее население , если даже вымрет население - пригонят гастеров - негров , азиатов ... или др.. У них нет Родины , нет народа .... , они ивашки не помнящие родства - холопы врага и враги народа ! В рамках капитализма и поставленной на стражу интересов буржуазии власти - у России - руской цивилизации будущего нет ! У буржуазии = БАБЛА нет Родины и нет народа ! -------------------- Если и так непонятгно - СМ. ЕВРОПУ ! Населения геноцидят , просто , делют недочеловеками и ведут на убой ! Делают это через их же власти , через их же президентов .... - через их же государства !!! Не сами население европейцев , встали с утра и решили , будем недочеловеками , хватит жить , будем весело умирать , танцуя .... ! Отупленность не дает им понять что их уничтожают ! Не понимая - не могут и противостоять ! Значит обречены на небытие ! -------------------------- Россияне тоже , если отуплены до такой степени , что будут позволять власти насаждать эти античеловеческие технологии геноцида = тоже , одной ногой уже там , ступят на тропу ведущую на убой - в небытие и второй ногой ! Буржуазии народ не нужен и представляет только опасность (может просмнуться и учинить с них спрос как с паразитов-ломехузов). Власть при капитализме натачивается и его обязанности обслуживать интересы буржуазии (победитель формирует власть , итогами 90-х победитель прозападная буржуазия) ! Народ - побежденная сторона ! И только сам народ обязан вернуть себе и страну и свои права и править своими слугами - чиновниками , и жить по своим ценностям , мировоззрению ..... ! Выжидать , надеяться , подстраиваться .... = дорога к смерти ! Добровольно буржуазия не вернет отобранные права народу , а для своей сохранности - будет зомбировать , оболванивать этот народ и даже уничтожать !