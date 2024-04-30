Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 704 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Письменская
    Почему к вертолету имеет доступ кто попало?Сотрудники ФСБ за...
  • igor laptev
    у тебя чё есть кандидат который в один день уничтожит коррупцию? или типа сам сумеешь? тогда хули ты на выборы не сун...«Народ взирает на...
  • igor laptev
    так ответь всё-таки на вопрос комментатора за кого голосовал?«Народ взирает на...

Опасность евродеградации

Опасность евродеградации

Либеральная повестка по-прежнему проникает в нашу страну   Срочная новость: в парке Горького в Москве обнаружены фурри.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Филиппова
Это точно, несколько раз пыталась смотреть, но надолго не хватило - такая чушь! И это кривляющееся жюри в дурацких нарядах во главе с потасканным педерастом Филей, и сама идея мультяшных костюмов - глупость несусветная.
Ответить
11 час.
SM
Svetlana Malovik
Действительно! Зрелище омерзительнейшее! Неужели это TV безумие невозможно остановить?
Ответить
11 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;А граждане, слепо копирующие запад,&quot; - Баранами тоже , взращивают через власти !   Через представителей власти  затаскивают и насаждают  технологии оболванивания  умов и манипулирования ... !                                                                                    В России допускает и насаждает эти технологии геноцида представители власти , элитка ,  ... как холопы   лижущие задницы своим импортным хозяевам !                                                                     Если министр образования своей  главной задачей видит -  воспитание грамотных потреблядей .... !                                                 Дети как глина , из них хоть кого можно воспитать - недочеловеков , нелюдей ... !     Уже 30 лет наших детей воспитывает враг ! (хочешь победить народ - воспитай его детей - 30 лет идет война за умы !).                                                                        -------------------------------------------                                               Власть продажная и его обязанность обслуживать хозяина страны - прозападную буржуазию(они захватили власть в России в 90-е).      А буржуазия - дерьмо всплывшее в мутной воде 90-х !        И чтобы выжить - им нужно тупое деградировавшее  население  , если даже вымрет население - пригонят гастеров - негров , азиатов ... или др..                                                                       У них нет Родины , нет народа .... , они ивашки  не помнящие родства - холопы врага  и враги народа !                                                В рамках капитализма  и  поставленной на стражу интересов  буржуазии власти - у России - руской цивилизации будущего нет !                          У буржуазии = БАБЛА  нет Родины и нет народа !             --------------------                                                                                Если и так непонятгно - СМ. ЕВРОПУ !            Населения геноцидят  , просто , делют  недочеловеками   и ведут на убой !          Делают это через их же власти , через их же президентов .... - через их же государства !!!                                                                      Не сами население европейцев  , встали с утра и решили , будем недочеловеками  , хватит жить , будем весело умирать , танцуя .... !    Отупленность не дает им понять что  их уничтожают !   Не понимая - не могут и противостоять !    Значит обречены на небытие !                                                                                                        --------------------------                                                                      Россияне тоже , если отуплены  до такой степени , что будут позволять власти  насаждать эти античеловеческие  технологии геноцида = тоже   , одной ногой уже там , ступят  на тропу   ведущую  на убой - в небытие  и второй ногой !                                       Буржуазии народ не нужен  и представляет только опасность (может  просмнуться и учинить с них спрос  как с паразитов-ломехузов).                                                                                                  Власть при капитализме натачивается и  его обязанности  обслуживать интересы буржуазии (победитель формирует власть , итогами 90-х победитель прозападная буржуазия) !                              Народ - побежденная сторона !         И только сам народ обязан  вернуть себе и страну  и свои   права  и  править своими слугами - чиновниками , и жить по своим  ценностям , мировоззрению ..... !         Выжидать , надеяться , подстраиваться .... =  дорога к смерти !                                                                                       Добровольно  буржуазия  не вернет отобранные права народу , а для своей сохранности - будет зомбировать , оболванивать этот народ и даже уничтожать !
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх