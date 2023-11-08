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Закон, порядок, государство

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Правоохранителями в Смоленской области выявлен факт уклонения от уплаты налогов в размере более 22 млн рублей

В ходе проведения проверки сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области и УФНС России по Смоленской области установили, что 52-летний директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, занимающихся ремонтом электрооборудования, уклонился от уплаты налогов.

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