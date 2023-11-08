Правоохранителями в Смоленской области выявлен факт уклонения от уплаты налогов в размере более 22 млн рублей

В ходе проведения проверки сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области и УФНС России по Смоленской области установили, что 52-летний директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, занимающихся ремонтом электрооборудования, уклонился от уплаты налогов.