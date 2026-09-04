Путин охарактеризовал историю Курильской десантной операции как героическую

Владимир Путин в ходе подведения итогов заседания организационного комитета «Победа» обратил внимание на героическую историю Курильской десантной операции, подчеркнув, что она недостаточно известна широкой общественности.
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