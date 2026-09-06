Торговца из Горно-Алтайска поймали на продаже поддельных брендовых товаров

Предприниматель не заключал соглашений, которые позволяли бы ему использовать соответствующие товарные знаки В Горно-Алтайске возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего предпринимателя, у которого обнаружили более 20 товаров с логотипами известных брендов.
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