Торговца из Горно-Алтайска поймали на продаже поддельных брендовых товаров

Предприниматель не заключал соглашений, которые позволяли бы ему использовать соответствующие товарные знаки В Горно-Алтайске возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего предпринимателя, у которого обнаружили более 20 товаров с логотипами известных брендов.