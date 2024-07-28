Gecco показала обновленный прототип фигурки Амигдалы из Bloodborne На выставке SDCC 20...

Gecco показала обновленный прототип фигурки Амигдалы из BloodborneНа выставке SDCC 2024 компания Gecco представила обновленную версию фигурки Амигдалы из Bloodborne, которую можно повесить на стенуЧитать дальше → источник#Bloodborne.
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