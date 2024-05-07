Певец Киркоров объяснил свое решение не отдавать Ани Лорак победу в шоу «Маска»

На финале 12-го выпуска пятого сезона шоу «Маска» российский певец Филипп Киркоров принял решение не присуждать первое место Ани Лорак, выступавшей под маской Кота, чтобы избежать обвинений в предвзятости из-за их дружбы.
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