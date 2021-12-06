В каких городах СССР не действовали законы военного времени в Великую Отечественную

Начало Великой Отечественной войны уже предвещало ее масштабность и глобальность. Вермахт и иные вооруженные силы стран «оси» навалились на Советский Союз многими миллионами своих солдат и многими десятками тысяч единиц своей боевой техники.
Начало Великой Отечественной войны уже предвещало ее масштабность и глобальность. Вермахт и иные вооруженные силы стран «оси» навалились на Советский Союз многими миллионами своих солдат и многими десятками тысяч единиц своей боевой техники.
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