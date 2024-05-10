Путин перешел новый Рубикон: решающий момент СВО уже виден невооруженным взглядом

Разбор «теневой» инаугурационной речи президента Если не считать проповеди Святейшего патриарха Кирилла с его пожеланием Путину править «до конца века», то с точки зрения церемониала инаугурация Президента РФ 2024 года была почти полной копией предыдущей.
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