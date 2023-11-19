Юрист рассказала, можно ли возместить ущерб, нанесенный ураганом

Также специалист дала несколько советов о том, как правильно отстаивать свою позицию Юрист, эксперт по оформлению страховых выплат Ольга Писанова рассказала, что подходы судов в решении вопроса о возмещении ущерба, причиненного порывами ветра, различаются в зависимости от обстоятельств конкретного дела.