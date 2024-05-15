РФПИ и Haiwei вложатся в строительство морского терминала по перевалке СУГ

РИА Новости/Сергей Красноухов Российский фонд прямых инвестиций и китайская нефтехимическая компания Haiwei инвестируют в проект компании "Ремсталь" по строительству первого морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Дальнем Востоке.
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