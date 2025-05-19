TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Арик Кука
    Советский солдат - воин, несущий жизнь. Отличный сценарий.Советский солдат ...
  • Владимир Гусев
    У меня на даче забор сделан на столбах из труб Советского производства. За 40 лет они почернели, НО на них нет ржавчи...«Гвоздь, который ...
  • Элеонора Коган
    Ну и нуВернулся из отпус...

Врач раскрыла опасную правду, почему когда выпирает живот - это опасно

Врач раскрыла опасную правду, почему когда выпирает живот - это опасно

Если у вас стал расти живот, не спешите винить в этом булочки и сидячую работу. Врачи все чаще называют этот симптом внешним проявлением тяжелого обменного нарушения, способного привести к инфаркту, инсульту и ранней смерти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
Ну, с мозгами помочь проблематично. Каждому смертному приходится крутиться с тем, что досталось. Кто-то усматривает в этом смысл жизни - своего рода Тест. И использование позитивного мотиватора от появившегося брюшка - часть его, может быть. )))
Ответить
2 д.
Александр Николаевич
ГЛУПОСТИ! Главное с животиком-возраст! Особенно, кто много кочался в юности. ВСЕ &quot;квадраты&quot;-кубики&quot;, особенно пресса, организм начинает &quot;прятать&quot; во внутрь животика. ЭТОТ жирок практически не истребим до ДОСКИ-гробовой!!!
Ответить
2 д.
В
Воробей
Верно - возраст тут самый решающий фактор. Но, именно с возрастом разные факторы такого рода начинают проявлять свою коварную сущность, занимая всё большую и большую роль в жизни индивидуума, тем самым предоставляя повод, и возможность, применить свои мозги для настоящего дела. С этой точки зрения все предыдущие применения их могут быть рассматриваемы лишь как разминка. Настоящий Человек именно тут получает возможность себя проявить, с этой точки зрения. Ну, или проявить, что он таковым так и не смог сделаться, хотя вроде как портенциал для этого и имел место!
Ответить
2 д.
наверх