Врач раскрыла опасную правду, почему когда выпирает живот - это опасно

Ну, с мозгами помочь проблематично. Каждому смертному приходится крутиться с тем, что досталось. Кто-то усматривает в этом смысл жизни - своего рода Тест. И использование позитивного мотиватора от появившегося брюшка - часть его, может быть. )))

В

Воробей

Верно - возраст тут самый решающий фактор. Но, именно с возрастом разные факторы такого рода начинают проявлять свою коварную сущность, занимая всё большую и большую роль в жизни индивидуума, тем самым предоставляя повод, и возможность, применить свои мозги для настоящего дела. С этой точки зрения все предыдущие применения их могут быть рассматриваемы лишь как разминка. Настоящий Человек именно тут получает возможность себя проявить, с этой точки зрения. Ну, или проявить, что он таковым так и не смог сделаться, хотя вроде как портенциал для этого и имел место!