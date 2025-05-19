Если у вас стал расти живот, не спешите винить в этом булочки и сидячую работу. Врачи все чаще называют этот симптом внешним проявлением тяжелого обменного нарушения, способного привести к инфаркту, инсульту и ранней смерти.
Врач раскрыла опасную правду, почему когда выпирает живот - это опасно
Комментарии
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В
Воробей
Ну, с мозгами помочь проблематично. Каждому смертному приходится крутиться с тем, что досталось. Кто-то усматривает в этом смысл жизни - своего рода Тест. И использование позитивного мотиватора от появившегося брюшка - часть его, может быть. )))
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2 д.
Александр Николаевич
ГЛУПОСТИ! Главное с животиком-возраст! Особенно, кто много кочался в юности. ВСЕ "квадраты"-кубики", особенно пресса, организм начинает "прятать" во внутрь животика. ЭТОТ жирок практически не истребим до ДОСКИ-гробовой!!!
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2 д.
В
Воробей
Верно - возраст тут самый решающий фактор. Но, именно с возрастом разные факторы такого рода начинают проявлять свою коварную сущность, занимая всё большую и большую роль в жизни индивидуума, тем самым предоставляя повод, и возможность, применить свои мозги для настоящего дела. С этой точки зрения все предыдущие применения их могут быть рассматриваемы лишь как разминка. Настоящий Человек именно тут получает возможность себя проявить, с этой точки зрения. Ну, или проявить, что он таковым так и не смог сделаться, хотя вроде как портенциал для этого и имел место!
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2 д.
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