Сотрудники Пентагона пожаловались на хаос под руководством Пита Хегсета

Персонал Пентагона, как военный, так и гражданский, выражает обеспокоенность по поводу кадровых трудностей и снижения боевого духа в ведомстве под руководством министра обороны Пита Хегсета.
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