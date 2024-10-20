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Актер Ефремов может выйти из колонии к Новому году

Актер Ефремов может выйти из колонии к Новому году

Из-за болезни актер Михаил Ефремов может выйти из колонии до Нового года. У артиста серьёзно обострилась болезнь лёгких, ему сложно разговаривать, и это может стать «сопутствующим условием к освобождению по УДО», сообщает Telegram-канал Shot.

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