Актер Ефремов может выйти из колонии к Новому году

Из-за болезни актер Михаил Ефремов может выйти из колонии до Нового года. У артиста серьёзно обострилась болезнь лёгких, ему сложно разговаривать, и это может стать «сопутствующим условием к освобождению по УДО», сообщает Telegram-канал Shot.