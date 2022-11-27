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Хазов о Галактионове: «Разговоры о его уходе не могли не отразиться на «Пари НН». Но я понимаю его амбиции, респект ему»

Антон Хазов высказался о Михаиле Галактионове после матча Кубка России с «Локомотивом». – Как вам встреча с Галактионовым, с которым вы работали в «Пари НН»? – С одной стороны, об этом сильно не думали.

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