«Четыре раза больше заводов, но только треть рынка»: почему российский станкостроительный бум — это не победа, а начало самого сложного этап.

Сгенерировано нейросетью За пять лет число станкостроительных предприятий в России выросло в четыре раза: с 40 до 160.
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