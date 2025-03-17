Трамп считает подписанные Байденом помилования недействительными

Американский глава Дональд Трамп заявил, что предоставленные экс-президентом Джо Байденом помилования не имеют юридической силы, потому что были якобы подписаны устройством для автоматической подписи документов.
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