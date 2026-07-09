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«Инфантино – говорящий на нескольких языках идиот, опасный для футбола. Он запятнал его репутацию, я в ужасе, что он все еще глава ФИФА». Экс-тренер Сенегала ле Руа о Джанни

Бывший тренер сборных Сенегала и Камеруна Клод ле Руа раскритиковал Джанни Инфантино на фоне инцидента с Фоларином Балогуном.

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