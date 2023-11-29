На глупую «фотожабу» танка Т-62М с башней от Т-90М повелись даже в Forbes

Совсем недавно в запрещённой в России социальной сети «Твиттер» появилась странного вида фотография, на которой якобы запечатлён российский танк Т-62М с тотальными улучшениями, соответствующими его младшему собрату в лице Т-90М.
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