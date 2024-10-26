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Для побега из колонии в Липецкой области заключенные сделали два подкопа

Для побега из колонии в Липецкой области заключенные сделали два подкопа, сообщает Baza.«Осуждённые выкопали в заброшенном цеху яму-отверстие, которое выходило на внутреннюю запретную зону, где ходит караул.

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