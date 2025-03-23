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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«У «Краснодара» вообще есть титулы за последний год? У «Амкала» есть». Сибскана об игре с лидером РПЛ 

«Настрой на этот матч не отличается от игры с «Динамо». Хочется покусаться. И что значит лидер чемпионата? У «Краснодара» вообще есть титулы за последний год? У нас есть.

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