Сомнолог Бузунов рассказал, как научиться легко ложиться и вставать в одно и то же время

Как правило, достаточно двух недель, чтобы появились заметные результаты. фото: iStockphotoПо словам сомнолога Романа Бузунова, успех когнитивно-повенденческой терапии при любом виде бессонницы во многом зависит от силы воли самого человека.
Как правило, достаточно двух недель, чтобы появились заметные результаты. фото: iStockphotoПо словам сомнолога Романа Бузунова, успех когнитивно-повенденческой терапии при любом виде бессонницы во многом зависит от силы воли самого человека.
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