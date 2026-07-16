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Газета.ру

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РОАД: цена нового грузового автомобиля выросла на 49% за четыре года

РОАД: цена нового грузового автомобиля выросла на 49% за четыре года

По данным аналитического отдела Российской организации автомобильных дилеров (РОАД), Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и платформы "Автомаркетолог", средняя стоимость нового грузового автомобиля в России за четыре года увеличилась почти в полтора раза.

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