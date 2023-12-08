Эксперт Бондаренко: план Украины по границам 1991 года приведет к катастрофе

Если Украине не реализует план по выходу к границам 1991 года, то это приведет страну к катастрофе. Такое мнение выразил украинский политолог и руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью на Youtube-канале «Да это так».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии