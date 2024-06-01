Театр абсурда
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Театр абсурда

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Таджики хотят в Германию. А кто их там ждет?

Таджики хотят в Германию. А кто их там ждет?

Россияне пожелали им счастливого пути В сети распространяется видео на кадрах которого видно как выходцы из Таджикистана устроили драку на казахстанско-российской границе.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Подальше и навсегда! Безвозвратно!!!
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9 час.
W
Walery
Таджики стремятся в Германию поглазеть на тамошние гей-парады и даже поучаствовать в ни!  Выходит... одна долбаная культура ищет другую... уже ёбаную.  Интересно, что в итоге получится.
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9 час.
TG
Tamara Goncharuk
Пусть катятся, хоть в Антарктиду.
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8 час.

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