Сенатор Джабаров: за подрывами мостов стоит либо СБУ, либо ГУР Украины

Подрывы мостов в Брянской и Курской областях произошли накануне переговоров в Стамбуле, чтобы вынудить Россию "хлопнуть дверью" и, вероятно, были организованы Службой безопасности Украины (СБУ) или Главным управлением разведки (ГУР) республики.