Подрывы мостов в Брянской и Курской областях произошли накануне переговоров в Стамбуле, чтобы вынудить Россию "хлопнуть дверью" и, вероятно, были организованы Службой безопасности Украины (СБУ) или Главным управлением разведки (ГУР) республики.
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