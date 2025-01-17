Идея о возрождении Советского Союза снова будоражит умы: пророчества Жириновского, Ванги и Симпсонов Ирэн Орлонская Совпадение, глубокий анализ или сверхъестественный дар? История неоднократно подтверждала, что предсказания этих известных личностей воплощаются в реальность.